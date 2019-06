EA Originals: annunciati tre nuovi giochi

Electronic Arts, durante l’EA Play 2019, ha annunciato tre nuovi titoli EA Originals , saranno creati da Zoink Games, Glowmade e Hazelight Studios per console e PC. EA Originals è il programma di supporto agli studi emergenti, fra i precedenti titoli pubblicati sotto questa etichetta troviamo delle perle come: Unravel, Fe e A Way Out.

EA Originals: una panoramica dei tre titoli annunciati

Lost in Random, il gioco sviluppato da Zoink Games, sarà un’altra fantastica avventura fantasy dello studio che ha creato Fe, che presenterà una miscela di strategia e azione in un mondo oscuro.

In RustHeart, un action-RPG cooperativo, il giocatore e il suo aiutante robot si avventureranno attraverso un vibrante multiverso alieno.

Gli Hazelight Studios, dopo il successo del titolo di A Way Out, ritornano con un titolo completamente nuovo che dovrebbe permettere di giocare nuovamente in co-op, purtroppo però Electronic Arts per il momento non ha fornito altre informazioni a riguardo.