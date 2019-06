Kingdom Hearts III Re:Mind, ecco il trailer dell’atteso DLC

Dopo mesi di trepidante attesa finalmente i fan di tutto il mondo possono assistere ad un primo assaggio di Re:Mind, l’atteso DLC di Kingdom Hearts III. Difatti, dopo un leak di poco tempo fa il trailer ufficiale del contenuto aggiuntivo è stato diffuso sul canale YouTube ufficiale del titolo Square Enix.

Gran parte del video è basato sulle espansioni in termini di storia del DLC, che sembrano riguardare non solo il presente della saga, ma anche il passato, in quanto viene mostrato un giovane maestro Xehanort alle prese con Luxu, suo antico alleato, ben prima di essere corrotto dall’oscurità e diventare il temibile maestro che conosciamo. Oltre a ciò possiamo assistere all’aggiunta di sequenze di gameplay con Aqua e Riku, insieme ad un inaspettato Roxas, il cui moveset ricalca perfettamente quello visto in una delle battaglie finali.

Kingdom Hearts III Re:Mind si appresta ad introdurre una mole di novità dal punto di vista di storia e gameplay

Infine viene mostrata una nuova fusione, collegata ad un keyblade che ad ora rimane ignoto, ma che sicuramente vedremo presto, insieme ad altri dettagli sul DLC. Kingdom Hearts III Re:Mind sarà disponibile questo inverno su Playstation 4 ed Xbox One.