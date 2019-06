Xbox Scarlett: Microsoft conferma l’annuncio della console?

Ne avevamo già parlato nelle nostre previsioni per la sua conferenza, eppure pare che Microsoft sia ormai pronta per rivelare l’attesa Xbox Scarlett. L’annuncio della console, discusso abbondantemente già negli ultimi anni tra indiscrezioni e rumor, era stato difatti anticipato da una serie di tweet del canale ufficiale di Microsoft, che uniti assieme hanno dato modo a un utente del social di svelare (e risolvere) il mistero.

Gli ultimi teaser, volti ad anticipare sempre con più foga l’arrivo della conferenza targata Microsoft, avevano difatti nascosto dei valori sul lato sinistro dello schermo: R 255 nel primo, G 36 nel secondo e, infine, B 0 nel terzo e ultimo teaser. La prova che darebbe una conferma del collegamento tra questi numeri e l’annuncio di Xbox Scarlett sarebbe dovuto dal fatto che i tre numeri formerebbero con precisione il modello di colori RGB di Scarlett.

There is a hidden message in the Xbox countdown to E3.

La ciliegina sulla torta, in fondo, è stato proprio l’intervento di Microsoft, che in un messaggio privato all’utente del social (tale C.B.K) ha voluto premiare la sua curiosità tramite un regalo inaspettato: un mese gratuito di Game Pass! Che questo sia una conferma agli ultimi rumor? Per scoprirlo non ci resta che attendere la conferenza di Microsoft, in arrivo questa stessa notte alle 22:00 (ora italiana).

— C.B.K (@Cr8Beyond) June 9, 2019