Super Smash Bros Ultimate: un nuovo personaggio verrà svelato al Direct dell’E3

Il prossimo martedì 11 giugno toccherà a Nintendo presentare le novità in arrivo sulla sua console ibrida Switch e, tra gli annunci relativi a Luigi’s Mansion 3, The Legend of Zelda: Link’s Awakening e Animal Crossing, ci sarà spazio anche per Super Smash Bros Ultimate, il titolo picchiaduro che si è rivelato un enorme successo.

Super Smash Bros Ultimate: chi si unirà al roster?

In occasione della finale del torneo mondiale 3v3 dedicato al picchiaduro Nintendo, il director Masahiro Sakurai ha annunciato che durante il Direct di martedì 11 giugno verranno svelati i contenuti del secondo Challenger Pack. Il primo DLC, vi ricordiamo, ha dato il benvenuto al personaggio di Joker da Persona 5 e non è escluso, quindi, che possa essere introdotto un secondo personaggio non facente parte dei brand Nintendo. Restate con noi per i futuri aggiornamenti.