Star Wars Jedi Fallen Order: il protagonista Cal non potrà passare al Lato Oscuro

Durante l’EA Play di ieri sera, che ha inaugurato l’inizio delle conferenze pre-E3, abbiamo avuto modo, finalmente, di vedere il tanto atteso gameplay di Star Wars Jedi Fallen Order, titolo action adventure di Respawn Entertainment dedicato alla saga cinematografica. Dopo un intenso video di 15 minuti, c’è stata occasione di approfondire alcuni dettagli sul titolo.

Star Wars Jedi Fallen Order racconterà una storia Jedi

Sul palco di EA Play, Vince Zampella e Stig Asmussen hanno svelato qualche dettaglio in più sul gioco, approfondendo anche la componente della personalizzazione del personaggio. Oltre ad aver confermato che potremo modificare a piacimento la nostra Spada Laser cambiandone l’elsa e il cristallo al suo interno che modificherà il colore della lama, gli sviluppatori hanno chiarito che il nostro protagonista Cal non potrà passare al Lato Oscuro durante l’avventura, né tramite la narrazione né esteticamente (la spada non potrà, quindi, usare il cristallo rosso dei Sith). Il titolo, infatti, racconterà una storia incentrata sui Jedi e il protagonista svolgerà un ruolo ben definito all’interno della stessa. Il titolo arriverà su PS4, Xbox e PC il 15 novembre.