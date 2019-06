Death Stranding: Kojima propose a Stefanie Joosten il ruolo di Fragile

Death Stranding ha sicuramente un cast di prim’ordine, una cosa sulla quale Hideo Kojima ha puntato molto a partire dal reveal del gioco. Fra Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux le star di Hollywood si sprecano. Molti però hanno notato l’assenza di Stefanie Joosten, che ha interpretato il ruolo di Quiet in Metal Gear Solid 5.

In una recente intervista la Joosten ha confermato di essere stata contattata personalmente da Kojima la voleva per il ruolo di Fragile. In seguito, tuttavia, la Joosten non ha ricevuto più notizie da Kojima, e il ruolo alla fine è andato alla Seydoux.

Eccovi di seguito le dichiarazioni della Joosten:

“Tutto è avvenuto quando la nuova Kojima Productions era stata appena fondata. In realtà, Kojima-san mi ha contattato direttamente. Parlo giapponese, quindi mi ha contattato e mi ha chiesto se ero disposta a interpretare il personaggio di Fragile in Death Stranding. In realtà ha inviato degli artbook davvero fantastici di Yoji Shinkawa e una descrizione del personaggio. ”

“Per un po’ ho avuto l’impressione che sarei stata coinvolto in Death Stranding. Poi vi è stato silenzio per molto tempo. Quindi il mio agente dopo circa un anno, visto che non avevo intenzione di disturbare Kojima-san, ha contattato la Kojima Productions ma ci è stato risposto che il casting era stato già completato. ”

“Penso che Kojima-san abbia voluto seguire una strada diversa. Probabilmente voleva usare attori di Hollywood e raggiungere un pubblico più vasto. E capisco perfettamente. Sono grandi attori, quindi faranno un ottimo lavoro, quindi non voglio sentirmi amareggiata. Volevo solo chiarire la situazione. ”

Death Stranding uscirà l’8 novembre in esclusiva su PlayStation 4.