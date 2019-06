Saints Row: l’account Twitter stuzzica i fan su un possibile annuncio

Il periodo tanto atteso dai videogiocatori di tutto il mondo è finalmente arrivato: in questo weekend, e nei prossimi giorni, verranno finalmente svelate le principali novità in arrivo nel mondo videoludico. Tra cui un probabile ritorno di una delle proprietà intellettuali più iconiche e sopra le righe, Saints Row.

Saints Row: pregate Genki

La celebre saga piena di momenti folli e fuori dagli schemi potrebbe effettivamente tornare sulle nostre piattaforme di gioco dopo tanti anni di attesa. Il profilo Twitter ufficiale del brand ha infatti pubblicato una GIF con la scritta in loop “praise Genki” (personaggio introdotto negli ultimi capitoli) e una didascalia che annuncia l’arrivo del tanto atteso weekend. Un post che, all’apparenza, potrebbe sembrare un semplicissimo aggiornamento di stato ma che in occasione dell’E3, oltre alla bizzarra GIF, potrebbe trasformarsi in un annuncio a sorpresa. Inoltre, ultimamente il terzo capitolo è arrivato anche su Nintendo Switch, segno che i tempi, quindi, sono decisamente maturi per un nuovo titolo del franchise.