E3 2019: Deathloop e Ghostwire Tokyo saranno annunciati da Bethesda? Emersi tanti nuovi rumor

In attesa delle conferenze E3 2019 di Microsoft e Bethesda in programma nella serata/nottata di oggi, stanno emergendo tanti nuovi rumor sia su nuove IP della casa di sviluppo di DOOM Eternal, sia sulla fantomatica Xbox Scarlett, la console di nuova generazione della casa di Redmond.

E3 2019: rumor anche sul multiplayer di DOOM Eternal e Final Fantasy 8 Remastered

Lo stesso insider che in questi giorni ha svelato il nuovo capitolo della serie Tales of e la versione rimasterizzata di Ni No Kuni, ha pubblicato altre indiscrezioni sui possibili annunci che verranno fatti principalmente durante le conferenze Microsoft e Bethesda. Per quanto riguarda la prima, i nuovi rumor vorrebbero la Xbox Scarlett incredibilmente potente: capace di fare girare i titoli a 120fps, 8K e retrocompatibile con tutte le console della famiglia Xbox (quest’ultima feature potrebbe non essere ancora del tutto certa per l’insider). Sul fronte Bethesda, invece, verrà mostrato il multiplayer di DOOM Eternal che permetterà di prendere il controllo sia dei demoni che del Doom Guy; saranno annunciate, inoltre, ben due nuove propietà intellettuali chiamate Deathloop e Ghostwire Tokyo, una delle quelle potrebbe essere sviluppata da Shinji Mikami e il suo team Tango Gameworks. Tra i vari post pubblicati su Twitter trovano spazio anche Final Fantasy 8 Remastered (probabilmente la versione uscita su PC qualche anno fa in arrivo su console) e Dragon Ball Z: Kakarot, probabile titolo del gioco RPG sviluppato da CyberConnect2. Non ci resta che aspettare questa sera per capire la veridicità di tali informazioni.

2 new IPs: Deathloop and Ghostwire Tokyo. You’ll have to see what these are for yourselves #E3Spoilers — Sabi (@New_WabiSabi) June 9, 2019