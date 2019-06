Star Wars Jedi Fallen Order: un nuovo gameplay trailer dalla conferenza di Microsoft

Dopo averci mostrato i primissimi scorci di gameplay nel corso dell’EA Play, Star Wars Jedi Fallen Order è ufficialmente tornato a mostrarsi durante la conferenza di Microsoft dell’E3 2019 con un gameplay trailer che, richiamando alcune scene viste negli scorsi giorni, arriva a evidenziare altre meccaniche di gioco e alcuni elementi della trama principale.

Come già anticipato negli ultimi giorni, in Star Wars Jedi Fallen Order non sarà possibile passare al Lato Oscuro, bensì proseguire verso una storia lineare che ci porterà a riesumare l’Ordine dei Jedi, padroneggiando i poteri della Forza e affinando i combattimenti con la spada laser. Lasciandovi al trailer, vi ricordiamoci che il titolo di Respawn Entertainment uscirà il 15 novembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.