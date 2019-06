Cyberpunk 2077: pubblicato nuovo trailer che svela il personaggio di Keanu Reeves, svelata data di uscita

Il tanto atteso Cyberpunk 2077 torna a mostrarsi in un nuovo trailer incentrato sul comparto narrativo del nuovo gioco RPG di CD Projekt RED, il quale ha svelato anche la presenza dell’attore Keanu Reeves. Il celebre attore è anche apparso sul palco della conferenza per parlare del titolo e svelare la data di uscita fissata per il 16 aprile 2020.