Borderlands 3: pubblicato il trailer Noi Siamo il Caos all’E3

Il looter shooter di Gearbox Software, Borderlands 3, è tornato a mostrarsi anche sul palco della conferenza Microsoft dell’E3 2019 con il trailer intitolato Noi Siamo il Caos, il quale ha mostrato alcuni spezzoni di gameplay che vedono il titolo in azione. Confermato, infine, l’arrivo del DLC Commander Lilith and the Fight for Sanctuary che farà da ponte tra il secondo e il terzo capitolo; disponibile da oggi.