Ghostwire Tokio: annunciato durante l’E3 2019

GhostWire Tokyo è il nuovo gioco di Tango Gameworks, lo hanno presentato Shinji Mikami ( noto per aver creato la saga survival horror Resident Evil.) e Ikumi Nakamura (la lead artist design dei due The Evil Within) durante la conferenza Bethesda dell’E3 2019. Non sono state comunicate ne le piattaforme su cui verrà pubblicato ne il periodo di uscita.