Ghostwire Tokyo: annunciato il nuovo gioco di Shinji Mikami

GhostWire: Tokyo è stato annunciato dall’editore Bethesda Softworks e dallo sviluppatore Tango Gameworks durante la conferenza stampa di Bethesda Softworks all’E3 2019. Le piattaforme su cui sarà pubblicate non sono state annunciate.

Ghostwire Tokyo: la panoramica del gioco, tramite Bethesda Softworks

Il nuovo gioco di azione e avventura a cura del team di Tango Gameworks ci vede in una Tokyo alle prese con strane sparizioni che hanno colpito la popolazione, spetterà a noi scoprirne la causa ed eliminare la città da uno strano, nuovo male. Armati delle nostre misteriose abilità spettrali, affronteremo l’occulto, distruggeremo le teorie del complotto e sperimenteremo leggende metropolitane come mai prima d’ora. Non temete l’ignoto. Attaccatelo!