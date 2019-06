Bethesda annuncia la nuova tecnologia per lo streaming Orion

Continua ad andare avanti la conferenza Bethesda all’E3 2019. Sul palco viene presentata una nuova tecnologia di streaming. Si tratta di Orion, pensata per il cloud gaming system e per migliorare l’esperienza del gioco per qualsiasi tipo di servizio (che sia Google Stadia o Prokect xCloud). Bethesda promette che darà ai giocatori un’esperienza molto migliore e sarà accessibile anche a chi ha connessioni più lente. Streaming più veloce del 20% e latenza nettamente ridotta. Più avanti, durante questo 2019, inizierà una fase di test beta. Ci si può iscrivere già ora al sito Slayers Club, per giocare a Doom del 2016 a 60 frame e a 4k.