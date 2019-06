Fallout 76: svelato il nuovo aggiornamento Wastelanders e la modalità Battle Royale

La conferenza Bethesda dell’E3 2019 ha avuto modo di annunciare un nuovo major update di Fallout 76 chiamato Wastelanders, in arrivo in autunno gratuitamente per tutti i possessori del gioco. Questo nuovo aggiornamento promette di aggiungere gli NPC umani (tanto voluti dalla community), nuove quest principali, nuove scelte e conseguenze, nuove armi e equipaggiamenti. Inoltre, è stata svelata la nuova modalità battle royale Nuclear Winter a 52 giocatori. Disponibili entrambi in versione di prova dal 10 al 17 giugno.