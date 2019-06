DOOM Eternal presenta la nuova Battlemode

Come sorpresa finale della conferenza Bethesda dell’E3 2019 è stata annunciata una nuova modalità multiplayer per il prossimo DOOM Eternal. Chiamata Battlemode, questa modalità vedrà un giocatore nei panni dello Slayer contro altri due giocatori che prenderanno il controllo di due archetipi principali di Demoni presenti anche nella campagna principale. Il titolo sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC dal prossimo 22 novembre.