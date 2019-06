Final Fantasy VII Remake: annunciata la data di uscita

Final Fantasy VII Remake sarà lanciato in tutto il mondo per PlayStation 4 il 3 marzo 2020, Square Enix lo annunciato durante il concerto ” Final Fantasy VII : A Symphonic Reunion” a Los Angeles. Il gioco come si intuisce dal titolo è un remake dell’acclamato JRPG pubblicato sulla prima PlayStation nel lontano 1997.

Final Fantasy VII Remake: una Midgar tentacolare

Final Fantasy VII Remake racconta la storia di un mondo caduto sotto il controllo della Shinra Electric Power Company, una società oscura che controlla la forza vitale del pianeta nota come energia mako. Nella città tentacolare di Midgar, un’organizzazione anti-Shinra che si fa chiamare Avalanche ha intensificato la resistenza. Cloud Strife, ex membro dell’unità d’elite SOLDIER ora trasformatosi in mercenario, presta il suo aiuto al gruppo, ignaro delle epiche avventure che lo attendono.

Square Enix ha mostrato un nuovo trailer e una nuova key art che vede come protagonista Sephiroth, il nemico principale del gioco che si staglia di fronte a una Midgar in fiamme.