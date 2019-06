Elden Ring: nuove informazioni trapelate post-conferenza Microsoft

Elden Ring, la nuova fatica di From Software realizzata in collaborazione George R. R. Martin, celebre scrittore fantasy, si è presentata, durante l’E3, con un filmato in computer grafica, che non ha rivelato nessun elemento di gameplay. Ma fortunatamente, dopo la presentazione, il Director della casa di sviluppo, Hidetaka Miyazaki, ha svelato qualche informazione in più.

Elden Ring: alcuni dettagli

Durante un’intervista per Xbox Wire, la mente dietro Sekiro ha dichiarato che il suo team si è messo al lavoro per l’originale IP già tre anni fa, quando era ancora occupato con i DLC di Dark Souls 3. Ma quali saranno le principali differenze con gli altri titoli della software house nipponica? Se lo stile di gioco sarà molto vicino alla famosa trilogia dark fantasy, in quanto avrà elementi RPG, alcune caratteristiche, come il mondo intorno al giocatore, saranno completamente differenti. A detta dell’autore, l’universo dell’opera sarà fruibile con un sistema open-world, che non ha precedenti nella storia dell’azienda. Altre proprietà che invece rimarranno uguali ad altri lavori della From saranno l’oramai leggendaria difficoltà e la personalizzazione, già vista in tutti i Dark Souls e in Bloodborne. E voi cosa ne pensate? Vi hanno incuriosito queste informazioni? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto all’articolo.