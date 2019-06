Xbox One: il servizio streaming su mobile sarà lanciato ad ottobre

Xbox One, nonostante sarà ancora per poco in auge, visto che a fine 2020 uscirà Scarlett (qui maggiori dettagli), ha ancora qualche sorpresa da tirare fuori tra qualche mese. Durante la conferenza Microsoft, infatti, è stata comunicata una nuova funzionalità della console, uscita in Europa il 22 novembre del 2013.

Xbox One: cosa bolle in pentola?

Il device, a partire da ottobre, lancerà in anteprima un servizio assolutamente inedito: la possibilità di streaming di tutto il Game Pass e la libreria della console, direttamente su dispositivi mobili. Attualmente non si hanno ulteriori informazioni sulle specifiche tecniche che dovranno possedere i cellulari e probabilmente ne sapremo di più a breve.