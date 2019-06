Sky Children of the Light: trailer e data dall’E3

Dopo un paio d’anni dal suo annuncio, Sky Children of the Light ha una data d’uscita. Il gioco, sviluppato da Thatgamecompany, studio che dopo Flow e Flower aveva pubblicato il suo ultimo lavoro con Journey nel 2012, arriverà su dispositivi iOS a partire dal prossimo mese, l’11 luglio 2019. Per l’occasione è stato pubblicato l’E3 trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Successivamente uscirà anche su Android, MacOS, PC, Console e tvOS, ma la data non è stata annunciata.

Sky Children of the Light: iniziati i preordini

Si gioca come uno dei tanti Bambini del Cielo, che cercano di diffondere la speranza attraverso un regno desolato, e di restituire le Stelle cadute alle loro costellazioni. Seguendo il prologo beta di Sky: Light Awaits, Children of the Lights è la versione globale della serie, che continuerà ad espandersi con nuove avventure e contenuti stagionali. Oltretutto è possibile preordinare il gioco via Apple Store, qui.