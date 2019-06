Devolver Digital: tutti gli annunci diffusi durante la conferenza E3 2019

Devolver Digital ha tenuto questa notte la sua conferenza E3 2019. Il publisher proposto in quel di Los Angeles alcuni nuovi titoli, ovvero The Messenger: Picnic Panic, Enter the Gungeon: House of the Gundead, Fall Guys: Ultimate Knockout, Carrion e una raccolta chiamata Devolver Bootleg. Di cosa si tratta? Lo scoprite di seguito.

Devolver Digital: pochi giochi, ma divertenti

The Messenger: Picnic Panic

Titolo a scorrimento laterale i stile pixel. Si tratta dell’espansione di The Messenger che vi mette nei panni del mitico ninja, che dovrà affrontare una nuova avventura e una nuova serie di boss. Disponibile gratuitamente da oggi su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

The Messenger: Picnic Panic from @SabotageQc is a free tropical DLC to the critically acclaimed ninja action adventure! Coming to Nintendo Switch, PlayStation 4, and PC on July 11!https://t.co/qdjzY7rjHl pic.twitter.com/SDjuohb98p — Devolver Digital (@devolverdigital) June 10, 2019

Enter the Gungeon: House of the Gundead

Il titolo esclusivo per cabinati propone una versione only-gun co-op di Enter the Gungeon. A quanto pare non sarà disponibile né su console, né su PC.

Enter the Gungeon: House of the Gundead is a two-player light gun arcade game in collaboration between @GriffinAerotech and @DodgeRollGames! Coming to arcades and homes in 2020!https://t.co/QUkGQ9soko pic.twitter.com/cu5bHMmsjB — Devolver Digital (@devolverdigital) June 10, 2019

Fall Guys: Ultimate Knockout

Si tratta di un battle royale assai particolare. I giocatori non dovranno battersi tra di loro, ma percorrere un percorso pieno di insidie e trappole. Vince chi dei cento utenti resta vivo o taglia per primo il traguardo. È atteso nel 2020 solo su PlayStation 4.

Fall Guys from @Mediatonic tosses 100-players together online through escalating rounds of hyperactive mayhem until only one victor remains! Coming to @PlayStation 4 and PC in 2020!https://t.co/9nVYoDH8jW pic.twitter.com/v07lhHTPH5 — Devolver Digital (@devolverdigital) June 10, 2019

Carrion

In arrivo nel 2020 su console e PC, Carrion è un metroidvania che vi metterà nei panni di un mostro cui scopo sarà quello di scappare da un laboratorio. Viene definito come un reverse horror!

Carrion is a reverse horror game in which you assume the role of an amorphous creature of unknown origin hell bent on stalking and consuming those that imprisoned you! Coming to PC and console in 2020!https://t.co/nhGhmxcZAl pic.twitter.com/H6006NPG2F — Devolver Digital (@devolverdigital) June 10, 2019

Devolver Bootleg

Volete avere tra le mani un folle gioco che raccoglie i migliori titoli targati Devolver? Devolver Bootleg fa al caso vostro. Ed è già disponibile su PC tramite Steam!

Devolver Bootleg contains eight original rip-offs of Devolver Digital games including Hotline Milwaukee, Enter the Gun Dungeon, Ape Out Jr. and Shootyboots! Available now on Steam: https://t.co/Ou78PHxCbO pic.twitter.com/dHYKJ6XhPB — Devolver Digital (@devolverdigital) June 10, 2019

