Lord of the Rings Adventure Card Game: una data per la versione PlayStation 4

Disponibile in fase di accesso anticipato su Steam dall’agosto 2018, e mostrato durante la conferenza E3 di Microsoft, Lord of the Rings Adventure Card Game ha una data d’uscita anche su PlayStation 4. Con un video pubblicato sul canale YouTube della console Sony, veniamo a sapere che il gioco sarà disponibile dall’8 agosto.

Lord of the Rings Adventure Card Game: dal tavolo al digitale

Ispirato al gioco da tavolo The Lord Of The Rings: The Card Game di Fantasy Flight, il titolo adatta quel gameplay strategico per una nuova esperienza in digitale. Noi vi lasciamo al video qui sotto.

