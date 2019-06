Halo Master Chief Collection: i vari titoli saranno acquistabili singolarmente su PC

Nonostante la spasmodica attesa per Infinite, le novità relative alla serie di Halo riguardano anche la Halo Master Chief Collection, disponibile da diverso tempo su Xbox One (e nel Game Pass) e in arrivo anche su PC tramite Steam e Microsoft Store.

Halo Master Chief Collection: ogni capitolo costerà 10 euro

Oltre all’arrivo di Reach questo mese all’interno della collezione, sarà possibile acquistare ogni singolo capitolo presente nella Collection separatamente. Halo Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3 e Halo 4 avranno, quindi, un costo di circa 10 euro cadauno. Mentre la campagna di Halo 3 ODST costerà solamente 5 euro. Al momento non è stato ancora specificato il prezzo dell’intera Collection. Il titolo sarà, ovviamente, disponibile anche all’interno del catalogo Game Pass per PC.