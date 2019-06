Gears 5: svelate le specifiche tecniche su Xbox One X

Durante la conferenza E3 di Microsoft sono state svelate nuove informazioni su Gears 5, nuovo capitolo della celebre serie sparatutto sviluppato da The Coalition, legate non solo alla data di uscita ma anche alla nuova modalità Escape e il crossover con Terminator. Le novità, però, non finiscono qui perché sono state svelate alcune specifiche tecniche della versione Xbox One X.

Gears 5: ecco come girerà sulla console mid gen di Microsoft

Lo Studio Head Rod Fergusson ha svelato che il nuovo titolo di Gears of War supporterà la risoluzione 4K a 60fps e il supporto all’HDR su Xbox One X. Durante la cooperativa a tre giocatori (sia online che in locale) il titolo girerà con le stesse specifiche di cui sopra, tranne per il frame rate che sarà stabilizzato a 30fps. The Coalition starebbe puntando ai 60fps anche per la versione Xbox One S, il cui supporto, però, non è stato ancora confermato. Il titolo sarà disponibile dal prossimo 10 settembre anche all’interno del catalogo di Xbox Game Pass.