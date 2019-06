Destroy All Humans!: il titolo si mostra per la prima volta in azione

THQ Nordic è stato protagonista di una recente intervista, dove si è parlato principalmente del remake Destroy All Humans!, titolo che arriverà sul mercato nel 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nell’intervista possiamo ammirare in azione per la prima volta la produzione, in cui vengono mostrate le differenze dal prodotto originale, uscito precedente su PlayStation 2 e la prima Xbox.

Destroy All Humans!: Gli alieni invadono gli umani

Inoltre, come se non bastasse, nell’intervista possiamo vedere l’alieno Crypto a bordo della sua navicella, dove quest’ultimo usufruisce del laser per distruggere strutture e veicoli appartenenti alla razza umana.

Vi ricordiamo di seguirci per tutti gli aggiornamenti dell’E3 2019.