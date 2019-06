Age of Wonders Planetfall si mostra con un nuovo trailer

La conferenza del PC Gaming Show 2019 ha avuto modo di presentare anche la nuova IP sviluppata da Paradox Interactive, chiamata Age of Wonders Planetfall. Il titolo è stato annunciato con un trailer di annuncio, visibile in calce alla notizia, che ha svelato le meccaniche di gioco facenti parte del genere strategico, con qualche idea presa da titoli come Xcom. Age of Wonders Planetfall presenterà molti personaggi sopra le righe, come pinguini soldato e dinosauri armati di raggi laser. L’uscita è prevista per il 6 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.