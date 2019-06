Remnant From the Ashes: nuovo trailer dall’E3 2019

Il team di sviluppo di Darksiders 3, Gunfire Games, ha avuto modo di mostrare, durante il PC Gaming Show, un nuovo trailer di presentazione di Remnant From the Ashes. Il video, in calce alla notizia, mostra alcune scene in computer grafica che mostrano da vicino i principali demoni e mostri che i protagonisti dovranno affrontare durante il gioco. Remnant From the Ashes sarà disponibile su PC, Xbox e PS4 il prossimo 20 agosto.