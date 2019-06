Continua ad andare avanti il PC Gaming Show all’E3 di Los Angeles. Ora è il turno del rogue like Conan Chop Chop. Nato come pesce d’aprile quest’anno, si mostra ufficialmente all’E3. Uscirà il 3 settembre 2019 su PC , Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Qui sotto potete vedere il filmato.