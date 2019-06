Continua ad andare avanti il PC Gaming Show all’E3 di Los Angeles. Ora è il turno di Zombie Army 4 Dead War, che viene annunciato al PC Gaming Show. Vengono mostrare le orde di zombie da uccidere in un trailer cinematico. Lo spin off della serie Sniper Elite arriverà nel 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC in esclusiva su Epic Store. Qui sotto potete vedere il filmato.