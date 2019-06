Just Dance 2020: svelata la data di uscita alla conferenza Ubisoft

Tra gli annunci della conferenza Ubisoft dell’E3 2019 non poteva mancare l’appuntamento con Just Dance 2020, nuovo titolo della celebre serie di videogiochi musicali, presentato con un formidabile corpo di ballo sul palcoscenico della conferenza. Svelata, inoltre, la data di uscita e le console di riferimento. Just Dance 2020 sarà disponibile dal prossimo 5 novembre su PC, PS4, Xbox, Nintendo Switch, Google Stadia e… Nintendo Wii.