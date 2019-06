Roller Champions: disponibili trailer di annuncio e gameplay trailer

Nella conferenza Ubisoft dell’E3 c’è spazio anche per nuove proprietà intellettuali, come la neo-annunciata Roller Champions, svelato qualche giorno fa tramite alcuni leak. Il gioco sportivo sarà incentrato principalmente sulla componente multiplayer e sulla personalizzazione dei propri giocatori. In esclusiva su Uplay, sarà possibile provare la demo dell’E3 2019 dal 10 al 14 giugno. Di seguito il trailer di annuncio e il primo gameplay trailer. Al momento non è stata comunicata alcuna data di uscita.