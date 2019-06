For Honor: inizia oggi l’evento Ombre dell’Hitokiri

Tra gli annunci della conferenza Ubisoft dell’E3 c’è stato spazio anche per i nuovi contenuti in arrivo su For Honor. La software house francese ha, infatti, annunciato l’inizio dell’evento Ombre dell’Hitokiri, disponibile da oggi. Tale evento permetterà ai giocatori di provare la nuova modalità Soul Rush e di sbloccare nuovi oggetti per personalizzare i propri eroi. Le sorprese non finiscono qui, perché saranno inoltre disponibili una nuova mappa ambientata in un villaggio spettrale e un nuovo guerriero Hitokiri. Infine, è stata annunciata con un trailer la Modalità Spettatori, disponibile gratuitamente entro il 2019. L’evento di For Honor sarà disponibile fino al 27 giugno.