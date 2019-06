The Division 2: annunciati i futuri contenuti all’E3 2019

Alla conferenza Ubisoft sono stati mostrati i contenuti futuri dedicati a The Division 2. Ebbene, l’azienda francese ha svelato la data per gli episodi, i quali rispettivamente arriveranno a luglio, autunno e inizio 2020. I contenuti futuri conterranno diverse novità, tra cui nuove missioni, bottino e tanto altro ancora. Come se non bastasse, la compagnia ha voluto rendere giocabile l’opera dal 13 giugno fino al 13 su PC, Xbox One e PlayStation 4. Per concludere, sono stati presentati due nuovo trailer dedicati al primo anno del looter shooter in terza persona.