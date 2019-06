Watch Dogs Legion ci porta in una Londra distopica: ecco il trailer d’annuncio e la data d’uscita

La conferenza E3 di Ubisoft inizia in pompa magna pubblicando il primo video di gameplay del tanto atteso Watch Dogs Legion. Il gameplay, che potete vedere in calce alla notizia, conferma i recenti rumor riguardante la possibilità di prendere il controllo di qualsiasi personaggio non giocante il quale, dopo la morte permanente, lascerà il proprio posto ad un altro personaggio reclutato dal giocatore. Ogni singolo NPC avrà determinate caratteristiche e abilità uniche, utili per cambiare le sorti della situazione.