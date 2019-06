Cyberpunk 2077: confermato il doppiaggio italiano

Dopo essere stato confermato, ma in seguito messo in dubbio, finalmente il doppiaggio italiano di Cyberpunk 2077 è divenuto una certezza. Difatti, come è possibile notare sia nella pagina GOG del titolo che su quella Steam, risulta confermato al 100% che il prodotto di CD Projekt RED otterrà una localizzazione completa in italiano.

Cyberpunk 2077 riceverà un adattamento italiano completo

Di conseguenza non avremo soltanto dei sottotitoli, ma il titolo sarà interamente doppiato in lingua nostrana. Chissà quindi che non sentiremo Luca Ward, storica voce di Keanu Reeves, prestarsi a doppiare il personaggio dell’attore anche in questo caso. Oltre a ciò non sono state fornite informazioni in merito al casting delle voci, ma siamo sicuri che potremo assistere nel corso dei prossimi mesi al primo trailer localizzato del gioco CD Projekt.

Non rimane quindi che attendere la data di lancio di Cyberpunk 2077, prevista per il 16 aprile 2020.