Rainbow Six Quarantine: gli Operatori fronteggiano l’infezione nel teaser ufficiale

Nel corso della sua conferenza all’E3, Ubisoft ha avuto modo di svelare e mostrare svariati trailer sulle sue saghe più rinomate. Dopo averci presentato Watch Dogs Legion con un esteso gameplay trailer, infine, è arrivato il turno di Rainbow Six Quarantine.

Rainbow Six Quarantine: l’infezione colpisce anche gli Operatori

Nonostante la sua effettiva brevità e la penuria di informazioni fornite da Ubisoft stessa, Rainbow Six Quarantine punta a offrire un’esperienza essenzialmente diversa rispetto a Siege, facendoci lottare contro un’infezione che, a giudicare dal trailer sottostante, potrebbe soggiogare anche i nostri Operatori. La descrizione ufficiale del gioco, non a caso, cita: “Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine è un gioco tattico cooperativo sviluppato da un team completamente nuovo di Ubisoft Montreal. Gli Operatori Rainbow Six dovranno affrontare una misteriosa minaccia che sta infettando l’umanità e l’ambiente. Preparati a lanciarti in missioni tese, caotiche e completamente imprevedibili dove tu e la tua squadra rischierete tutto ogni volta che metterete piede nella zona di quarantena“.

Lasciandovi al teaser ufficiale del nuovo capitolo della saga, vi ricordiamo che Quarantine arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC a inizio 2020.