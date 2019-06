Final Fantasy 7 Remake: il primo gameplay ci mostra il Combat System e la prima Boss Fight

La conferenza E3 di Square Enix è iniziata con il tanto atteso Final Fantasy 7 Remake il quale, dopo gli ultimi accenni di gameplay nei trailer rilasciati in questi giorni, il titolo JRPG si è mostrato in azione in un lungo video gameplay che mostra il nuovo sistema di combattimento. In un misto tra passato e presente, il nuovo Combat System sarà sì più action, garantendo maggiore controllo del campo di battaglio, ma presenterà anche elementi del genere old school per garantire un alto tasso di strategia e tattica. Degna di nota è, infatti, la possibilità di attivare la cosìddetta Tactical Mode che permetterà di fermare l’azione (sacrificando una barra ATB) e scegliere accuratamente l’azione successiva, che sia l’attivazione di un’abilità, l’utilizzo di una pozione o l’attivazione delle Limit Break. Inoltre, durante la conferenza è stata mostrata la prima storica boss fight contro Scorpion Sentinel svelando, oltre alla presenza di diverse fasi, anche le modifiche al campo di battaglia che permetteranno un approccio più ragionato a seconda dei vari attacchi. Il primo episodio di Final Fantasy 7 Remake sarà disponibile dal 3 marzo 2020 su PlayStation 4.