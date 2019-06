Dragon Quest Builders 2: il nuovo trailer mostra le meccaniche di gioco, svelata la Demo

La conferenza E3 2019 di Square Enix ha avuto modo di approfondire i contenuti all’interno di titoli precedentemente annunciati, come il nuovo trailer di Dragon Quest Builders 2 che ha mostrato le principali novità aggiunte alla formula ludica. Per chi non lo sapesse, il titolo unisce i mondi, i personaggi e i mostri nati dalla matita di Akira Toriyama ad un gameplay più improntato alle meccaniche gestionali e survival, con una forte enfasi sulla costruzione di villaggi e l’esplorazione del mondo di gioco per la raccolta di risorse. Il trailer ha, infine, annunciato l’uscita di una Demo per Dragon Quest Builders 2 in esclusiva per PlayStation 4, disponibile dal prossimo 27 giugno.