Final Fantasy VIII Remastered torna su PC e console: ecco il trailer d’annuncio

Continua ad andare avanti la conferenza di Square Enix. Ora è il turno di un grande classico dell’azienda giapponese, Final Fantasy VIII Remastered. Dopo i rumor di giornata, è stato mostrato ufficialmente alla conferenza una sua nuova versione. Questa la descrizione sul canale YouTube:

“In arrivo nel 2019, FINAL FANTASY VIII Remastered segna il 20° anniversario della sua pubblicazione originale con una grafica aggiornata che porta questa storia classica sulle piattaforme moderne: Steam, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Con una grafica revisionata, i tuoi personaggi preferiti torneranno in vita come mai prima d’ora!”