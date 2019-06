Continua ad andare avanti la conferenza di Square Enix. Ora è il turno di due titoli della serie SaGa. Per celebrare l’arrivo in occidente, stati mostrati i trailer di Romancing SaGa 3 e di SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS. Il filmato lo potete vedere qui in basso. Entrambi i titoli arriveranno su console, dispositivi mobile e PC.