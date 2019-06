The Last Remnant Remastered è disponibile da oggi su Nintendo Switch

Continua ad andare avanti la conferenza di Square Enix. Ora è il turno di The Last Remnant Remastered, che da oggi è disponibile su Nintendo Switch. Viene mostrato un trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione del gioco: “The Last Remnant ha rapito cuori e menti di tanti giocatori grazie alla sua storia accattivante, ai numerosi personaggi e all’intricato sistema di combattimento. Scopri i Remnant insieme a Rush e al suo strano gruppo di amici e trova un modo per salvare sua sorella Irina. Questo classico indimenticabile è disponibile per la prima volta su Nintendo Switch“.