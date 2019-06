Outriders: annunciato il nuovo gioco di People Can Fly, svelato il periodo di uscita

Square Enix e lo sviluppatore People Can Fly hanno annunciato Outriders per PlayStation 4, Xbox One e PC durante la conferenza stampa E3 2019. Verrà lanciato nell’estate 2020. Outriders è il gioco che volevamo realizzare da anni, ha dichiarato Sebastian Wojciechowski, responsabile dello studio di People Can Fly.

Outriders: il rapporto di People Can Fly con Square Enix

Lee Singleton, di Square Enix, ha aggiunto: “People Can Fly è il partner perfetto per noi per creare un gioco come Outriders . Hanno una lunga storia nella creazione di shooter di alta qualità, oltre a un livello ineguagliato di esperienza e competenza nell’utilizzo del motore grafico Unreal. ”

E il coodirettore di Square Enix External Studios, Jon Brooke, ha dichiarato: ” Questo è un progetto molto eccitante per noi di Square Enix External Studios. Ci stiamo concentrando sul dare ai giocatori un vero sparatutto co-op AAA con delle funzionalità profonde e una narrativa forte. Non vediamo l’ora di mostrarti più tardi quest’inverno.”