Marvel’s Avengers: in arrivo su console, PC e Google Stadia, svelata la data di uscita

Marvel’s Avengers, sviluppato da Crystal Dynamics e Eidos Montreal, è stato finalmente mostrato durante la conferenza Square Enix dell’E3. Il trailer di presentazione è apparentemente una combinazione di gameplay e cutscene, che utilizzano il motore di gioco per mostrarci i familiari personaggi amati dai fan della Marvel.

Marvel’s Avengers: la morte di Captain America?

Dopo che le cose sono andate storte durante una missione, Captain America sembra apparentemente morto e gli Avengers sono considerati dei fuorilegge. Diversi anni dopo, vengono richiamati in azione per combattere un male orribile.

La storia completamente originale, ci vedrà vestire i panni di 5 eroi diversi: Captain America, Vedova Nera, Iron Man, Thor e Hulk, che non avranno il solito aspetto dei film del MCU.

Tra i volti noti che interpreteranno gli Avengers possiamo trovare: Troy Baker, Nolan North e Laura Bailey. I nuovi contenuti aggiuntivi pubblicati in futuro saranno gratuiti e il gioco non prevede loot box secondo il team di sviluppo. I possessori di PS4 godranno dell’accesso anticipato alla beta e ulteriori benefici che verranno svelati in seguito.

Marvel’s Avengers arriverà su Xbox One, PS4, PC e Google Stadia il 15 maggio 2020.