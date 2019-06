Code Vein: svelata la data di lancio

Code Vein, dopo il rinvio dell’anno scorso e il network test , ha finalmente una data di lancio. Il titolo di Bandai Namco è in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC il 27 settembre. Il gioco si svolgerà in un mondo da incubo dove la morte si nasconde dietro ogni angolo. I giocatori avranno la possibilità di creare un personaggio e scegliere un partner, quest’ultimo con la propria storia e lo stile di combattimento.

Code Vein: un nuovo soulslike?

In Code Vein sarà possibile utilizzare molte classi diverse, combinare competenze e cambiare partner durante l’esperienza. E, naturalmente, sarà possibile usare i Blood Veils, prosciugando i nemici della loro vitalità per potenziare le abilità. Il combattimento appare come un intrigante mix di God Eater e Dark Souls, e non vediamo l’ora di metterci le mani sopra.