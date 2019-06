Project xCloud: Provato del futuro del gaming secondo Microsoft

È innegabile che quella di Microsoft sia stata una delle più dense, ricche e corpose conferenze degli ultimi anni, capace di coniugare in maniera pressoché perfetta gli argomenti più disparati: inedite IP, ritorni illustri, la nuova console – nome in codice Xbox Scarlett – e soprattutto lo streaming, tassello mancante nel folto ecosistema dei servizi offerti dalla società di Redmond. Project xCloud, questo il nome in codice dell’inedita “piattaforma” concepita dalla società americana, la quale, dopo l’entrata a gamba tesa nel medium da parte di Google, risponde al colosso dell’Internet con un sistema potenzialmente ugualmente affascinante e sorprendente. Grazie all’invito di Microsoft, abbiamo avuto l’opportunità di osservare il prodotto nel dettaglio, e – possiamo anticiparvelo subito – ne siamo rimasti eccezionalmente colpiti, seppur con qualche lecita riserva.

Giocare su smartphone è un’esperienza unica.

Project xCloud: Xbox come server personale

Indubbiamente l’aspetto più interessante dell’offerta proposta da Microsoft riguarda il legame indissolubile che lo streaming avrà con la piattaforma casalinga: difatti, mediante Project xCloud, la console statunitense si trasformerà in una sorta di server personale, con il quale poter giocare a qualsiasi titolo appartenente al catalogo Game Pass e in possesso dal giocatore, sfruttando come sistema di riproduzione lo smartphone dell’utente. Già da questa piccole informazioni è possibile comprendere quanto l’idea sia suggestiva e incredibilmente vicina a quanto propinato dalla stessa Google attraverso l’impiego di Stadia. Purtroppo non ci è dato ancora sapere se effettivamente ogni singolo cellulare intelligente disponibile sul mercato permetterà di utilizzare la funzione appena citata, ma immaginiamo che l’intento sia di espandere il più possibile la pletora di fruitori da coinvolgere, così da giustificare l’introduzione di una simile tecnologia. Ovviamente, come dichiarato dalla stessa Microsoft, lo streaming potrà avvenire anche in maniera più tradizionale, adottando pertanto l’infrastruttura di Azure e non coinvolgendo in questo modo la console fisica, anche se ovviamente ancora non sappiamo cosa comporti l’una o l’altra scelta, i costi e tante altre preziose informazioni.

Purtroppo non abbiamo avuto modo di testare il servizio su Tablet.

Project xCloud: tecnicamente impressionante

Malgrado le lecite lucubrazioni appena citate, passiamo al piatto forte dell’articolo: come è il risultato di Project xCloud? Beh, in una parola: sorprendente. Sì perché possiamo evidenziare qualsiasi tipo di problema, partendo dal frame rate non stabilissimo e culminando con qualche incertezza grafica abbastanza evidente, ma l’emozione di potersi immergere in un Gears of War 4 o Halo 5 su smartphone è davvero incredibile, da far accapponare la pelle. Difatti, grazie a un controller Xbox collegato via cavo (o anche bluetooth, a seconda delle vostre esigenze e disponibilità), abbiamo avuto modo di vedere nel dettaglio i prima citati Gears e Halo, ma anche Forza Horizon 4, Halo Wars 2, Hellblade e Resident Evil 7. L’elemento vitale, inoltre, per valutare la reale portata di Project xCloud è essenzialmente uno: il feedback di gioco, e le sensazioni provocate dai titoli testati in portabilità; ebbene, il turbinio di emozioni ci è apparso il medesimo di quello assaporato giocando tradizionalmente spaparanzati sul divano, e questo non è per nulla scontato, soprattutto considerando che gli strumenti di riproduzione presenti nel Microsoft Theater non erano tablet – sicuramente più grandi e confortevoli per un’esperienza simile – bensì dei Samsung S10 plus.

Tra le produzioni che abbiamo potuto provare, sicuramente ne spiccano due: Forza Horizon 4 e Halo 5. La prima, grazie ai suoi 30 fps granitici, è davvero un piacere sia per gli occhi che per la giocabilità, mai intaccata dal passaggio a mobile. Certo, qualche stortura nella riproduzione dell’immagine è ovviamente presente, ma nulla che riesca ad distorcere l’effetto novità della portabilità. Halo 5, invece, ci ha semplicemente estasiato: 60 fps ultra-stabili, qualità dell’immagine eccezionale e pulizia visiva impeccabile. Insomma, sono sicuramente molteplici i dubbi sul servizio, a partire dai costi e specifiche tecniche minime, ma la strada sembra decisamente quella giusta.

In conclusione, Porject xCloud simboleggia in maniera evidente la risposta di Microsoft a Google: poter giocare a tutto il catalogo di Xbox Game Pass e i titoli in proprio possesso su smartphone è sinceramente rivoluzionario, in grado davvero di far compiere al medium un importante step evolutivo in avanti: le incognite sono ancora numerose, come il prezzo e le funzionalità esatte, ma l’idea è una di quelle intuizioni senza eguali.