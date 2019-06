Sea of Thieves: inserita nel gioco una nave per celebrare Halo

Sea of Thieves, action-adventure di Rare, riceverà un contenuto esclusivo in omaggio a quello che è stato presentato all’E3 questi giorni. Ci riferiamo, ovviamente, ai titoli rivelati alla conferenza Microsoft ed in particolar modo al nuovo Halo: Infinite. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Come riportato dal profilo Twitter ufficiale del gioco, i fruitori avranno tempo fino alle 23:59 del 15 giugno per potersi aggiudicare lo Spartan Ship Set all’interno della realizzazione, il quale consiste in un’originale barca, che esteticamente cita il noto prodotto con Master Chief protagonista. Vi lasciamo alla breve clip che mostra il materiale, invitandovi a riscattarlo quanto prima.

We're proud to unveil the @Halo-inspired Spartan Ship Set, made in partnership with our friends at 343 Industries. Earn it by battling in The Arena on the E3 show floor OR by playing #SeaOfThieves at any time between now and 23:59 BST on Saturday! pic.twitter.com/GOrjvzmBzc

