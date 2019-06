Cyberpunk 2077: anche i giocatori americani potranno comprare la copia fisica su PC

Cyberpunk 2077 è probabilmente uno dei titoli più attesi degli ultimi anni e in questo E3 abbiamo avuto un’ulteriore assaggio del gioco, dopo i quasi 50 minuti di gameplay mostrati a fine agosto del 2018. Anche se è stata mostrata una breve carrellata di quello che avverrà su schermo, i riflettori sono stati puntati sul cinematic trailer, che ha rivelato la presenza di Keanu Reeves all’interno dell’opera, che è salito sul palco per presentare la sua partecipazione al progetto.

Cyberpunk 2077: cambio di distribuzione nel mercato USA

Ci sono però anche delle novità delle ultime ore: se inizialmente la distribuzione del gioco non doveva prevedere la versione fisica nel mercato statunitense, c’è stato un cambio di rotta, come confermato da Marcin Momot, Global Community Lead di CD Projekt Red, che ha convinto lo studio a fare ciò. Ad ora l’edizione retail negli USA ha solo ricevuto una conferma ufficiale, ma per ulteriori dettagli, dovremmo attendere ancora del tempo.