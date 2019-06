The Surge 2: svelato il nuovo trailer post-conferenza Microsoft

The Surge 2 è il seguito dell’action RPG sviluppato da Deck13 Interactive, uscirà a breve su tutte le piattaforme. Il gioco, a differenza di molti altri titoli, non è stato mostrato durante la conferenza Microsoft (qui trovate il riassunto), ma qualche ora dopo. Vediamo insieme cosa è stato rivelato della realizzazione.

The Surge 2: il filmato d’annuncio

Durante lo showcase di Inside Xbox è stato pubblicato il cinematic trailer dell’opera, che potete trovare in calce alla news, che mostra alcuni elementi narrativi e dei coreografici combattimenti. Prima di lasciarvi al filmato completo, vi ricordiamo che il prodotto sarà disponibile per PS4, Xbox One e PC il 24 settembre 2019.