Space Invaders Invincible Collection: annunciato su Nintendo Switch

Taito ha annunciato Space Invaders Invincible Collection (il titolo è provvisorio) per Nintendo Switch. A rivelarlo è Weekly Famitsu, che nel suo ultimo numero fa sapere che il gioco arriverà nel 2020 in Giappone. La rivista dedica quattro pagine al titolo, introducendo sei titoli che saranno presenti nelle edizioni standard e special, tra cui Space Cyclone, per la prima volta su console.

Space Invaders Invincible Collection: in arrivo nel 2020

Nella rivista è presente anche un’intervista allo sviluppatore del primo Space Invaders, Tomohiro Nishikado e il produttore di questa Invincible Collection, Yuuichi Toyama. E’ stato pubblicato un sito teaser, che potete raggiungere qui.

