Disgaea 4 Complete+: dall’E3 l’annuncio per Switch e PlayStation 4

Nis America, per l’E3 che sta andando in scena a Los Angeles, ha deciso di annunciare l’arrivo di Disgaea 4 Complete+ su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Sarà rilasciato questo autunno. Avrà il doppiaggio giapponese e inglese e i sottotitoli in inglese e francese. Il gioco sarà disponibile nelle edizioni standard e limited HL-Rising. La prima oltre al gioco contiene un segnalibro ed un poster. La seconda quello che c’è nella standard più una cover reversibile, un art book di 80 pagine, la colonna sonora e una collector’s box.

Disgaea 4 Complete+: esperienza Disgaea definitiva

Il titolo in questione rivisita il classico RPG con tutti gli scenari, personaggi e DLC aggiuntivi pubblicati, e aggiunge novità e funzionalità per renderlo l’esperienza Disgaea definitiva. Vi lasciamo qui sotto al trailer d’annuncio.

